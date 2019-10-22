МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник демонстрируют в основном положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), дешевеют лишь бумаги "Новатэка", а расписки "Ленты" не меняются в цене, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.50 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дорожали на 0,61%, до 6,44 доллара, "Лукойла" — на 0,62%, до 90,72 доллара, "Новатэка" — снижались на 0,9%, до 208,7 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,99%, до 7,16 доллара, "Газпром нефти" — на 0,77%, до 32,6 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ росла на 0,59%, до 1,37 доллара, Сбербанка — на 0,61%, до 14,89 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,35% — до 17,36 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,98%, до 25,68 доллара, "Северстали" — на 1,14%, до 13,74 доллара, НЛМК — дорожали на 0,43%, до 19,86 доллара.

Цена GDR "Магнита" росла на 0,02%, до 11,32 доллара, "Ленты" оставалась на уровне прошлого закрытия в 3,35 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 1,28%, до 4,34 доллара.