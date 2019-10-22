МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 23 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:20 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента

 

 

 

 
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,61%

 

 
предв. USD США — Заседание ОПЕК

 

 

 

 
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (август) 1,7% 0,3%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 9,281 млн барр 1,725 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,276 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Лента — операционные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB X5 Retail Group — День инвестора и аналитика /о новой концепции магазинов, Лондон/

 

 

 

 