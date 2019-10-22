События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 октября
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 23 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:20
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
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|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,61%
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|предв.
|USD
|США — Заседание ОПЕК
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|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (август)
|1,7%
|0,3%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|9,281 млн барр
|1,725 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,276 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Лента — операционные результаты за 3кв2019
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|RUB
|X5 Retail Group — День инвестора и аналитика /о новой концепции магазинов, Лондон/
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https://1prime.ru/Financial_market/20191022/830440305.html