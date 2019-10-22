МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут во вторник, инвесторы следят за публикациями корпоративных отчетностей американских компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.40 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,05%, до 26814,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,3%, до 8187,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,69%, до 3006,72 пункта.

Внимание инвесторов сосредоточено на финансовых отчетностях американских компаний. Так, ранее во вторник Procter & Gamble (P&G) сообщил о росте чистой прибыли по итогам первого квартала 2019-2020 финансового года, завершившегося 30 сентября, на 12% в годовом выражении, до 3,6 миллиарда долларов. Акции P&G дорожают на 3,76%.

"Это был довольно хороший квартал, но я всегда предупреждаю людей, что первые финотчеты имеют тенденцию быть лучше, чем последующие…", — отметил вице-президент по торговле брокерской компании Charles Schwab Рэнди Фредерик (Randy Frederick).

На индекс DJIA оказывает давление падение стоимости акции компании McDonald's, которая сообщила о снижении чистой прибыли по итогам третьего квартала на 2%, до 1,607 миллиарда долларов. По итогам 9 месяцев чистая прибыль снизилась на 1%. Бумаги McDonald's дешевеют на 3,66%.

Инвесторы также продолжают обращать свое внимание на развитие внешнеторговых отношений США и КНР. По данным СМИ, Соединенные Штаты готовы отказаться от пошлин на китайский импорт, которые должны были вступить в силу в декабре, если торговые переговоры между сторонами продолжат идти успешно. Очередной раунд этих переговоров запланирован на пятницу, 25 октября.