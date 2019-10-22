МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером, инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.45 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,45 доллара, или на 0,1%, до 1486,65 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,71%, до 17,477 доллара за унцию.

Инвесторы ожидают, что в рамках заседания 30 октября ФРС может в очередной раз снизить процентную ставку для противодействия замедлению роста мировой экономики. Снижение ставки ФРС традиционно ослабляет доллар, что позитивно отражается на стоимости золота, которое становится доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

"На рынке акций преобладают рисковые настроения. Кажется, ценам на золото и другие драгоценные металлы оказывается недостаточная поддержка", — отметила аналитик рынка CMC Markets Маргарет Янг Ян (Margaret Yang Yan).

При этом аналитик полагает, что текущее снижение цены на металл не является свидетельством грядущего длительного снижения стоимости золота, отметив, что ФРС может снизить ставку еще 25 базисных пунктов на октябрьском заседании.