МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в среду фоне неопределенности с Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,26% — до 2946,82 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,35%, до 1625,48 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,87%, до 26552,52 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,52%, до 2078,91 пункта. Японский Nikkei 225 при этом рос на 0,11% — до 22574,21 пункта. Индекс Австралии S&P/ASX 200 закрылся ростом на 0,13% — до 6673,10 пункта.

Трейдеры с пессимизмом восприняли последние события, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза. Во вторник британский парламент поддержал новый законопроект о Brexit, но в то же время отклонил предложение о его ускоренном принятии. Позднее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта в парламенте. Теперь правительство Великобритании ждет ответа ЕС на просьбу об отсрочке Brexit, которую Джонсон отправил в Брюссель в субботу.

"Есть два возможных сценария. Будет короткая отсрочка, прежде чем парламент согласует план Джонсона. Или могут состояться всеобщие выборы, для которых потребуется более длительная отсрочка. Маловероятно, что Британия выйдет из ЕС 31 октября", — прокомментировал агентству Рейтер валютный директор Societe Generale Кьосуке Судзуки (Kyosuke Suzuki).