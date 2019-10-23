МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Рынок акций РФ утром в среду снижается по основным биржевым индексам на фоне внешнего умеренного негатива. Игроки корректируют предыдущий рост, в результате которого индекс Мосбиржи протестировал накануне психологически значимый уровень в 2800 пунктов, говорят трейдеры.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск понижался на 0,3%, до уровня в 2793 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1380 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,3%, до 59,52 доллара за баррель по марке Brent.