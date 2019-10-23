МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду торгуются с разнонаправленной динамикой на фоне новостей вокруг Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.12 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,58% — до 7255,92 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,25%, до 5643,44 пункта. Немецкий DAX увеличился на 0,25% — до 12786,74 пункта.

Разнонаправленная динамика на европейском рынке обусловлена отсрочкой британским парламентом принятия окончательного решения по Brexit. Во вторник депутаты отказались рассматривать законопроект о Brexit в трехдневный срок, как на том настаивал премьер Борис Джонсон, одобрив в принципе текст предложенного премьером соглашения с ЕС. Великобритания при этом попросила ЕС отложить Brexit до конца января.

"Последний поворот в саге о Brexit означает, что инвесторам, возможно, придется столкнуться с большим политическим риском", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика FXTM Хана Тана (Han Tan).

На настроения инвесторов также оказывает влияние сезон отчетностей компаний. PSA Group сообщила в среду об увеличении выручки в третьем квартале на фоне высокого спроса на более дорогие модели внедорожников, но общие продажи автомобилей упали, что снизило прогноз для основных автомобильных рынков.

Акции Heineken упали на 1,5% после того, как прогнозируемая операционная прибыль второго по величине в мире пивовара в этом году оказалась на более низком уровне по сравнению с предыдущим прогнозом.