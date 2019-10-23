МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в среду торгуются со слабой динамикой и разнонаправленно, инвесторы сохраняют осторожность перед публикацией новых финансовых отчетов американских компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.15 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличивается на 0,17%, до 26820,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,15%, до 8092,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 почти не меняется, оставаясь на отметке 2996,3 пункта.

Акции Boeing дорожают на 3,7% после того, как компания сообщила в своем финансовом отчете о намерении увеличить производство моделей 737 МАХ с 42 в месяц до 57 к концу 2020 года.

Давление на индекс NASDAQ оказывает падение цен на акции технологических компаний. Акции компании Texas Instrument (TI) дешевеют более чем на 8% после того, как компания сообщила, что ожидает уменьшения выручки в четвертом квартале. Вслед за ценами на бумаги TI падают цены на акции других технологических компаний. Бумаги Intel Corp и Nvidia Corp дешевеют более чем на 1%, Analog Devices Inc — на 4,6%.

Управляющий директор New Vines Capital LLC в Бернардсвилле Андре Бахос (Andre Bakhos), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что в целом торги сейчас сдерживаются опасениями инвесторов относительно возможных разочаровывающих финансовых данных других лидирующих технологических компаний. В ночь на четверг свой отчет опубликует компания Microsoft, в ночь на пятницу — Intel.