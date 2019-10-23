ЛОНДОН, 23 окт /ПРАЙМ/. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", в рамках дня инвестора представила видение своих клиентов через 10 лет: в 2029 году покупатели будут более активно пользоваться новыми технологиями, предпочитать интернет-доставку и готовые блюда.

"Через 10-15 лет ядром нашей клиентской базы будет поколение Z со своими потребностями и паттернами поведения", — отметил Шехтерман. Он рассказал о трех категориях потребителей разных возрастов, которые сейчас являются клиентами магазинов ритейлера. Так, старшее поколение консервативно, стремится к удобству совершения покупок и чувствительно к ценам.

"Сейчас типичная пара наших покупателей в возврате "50 плюс" покупают продукты в магазинах у дома и в гипермаркетах, предпочитают готовить. Однако они уже активно пользуются смартфонами, используют приложения для сравнения цен и поиска промо-предложений. Через 10 лет они будут активнее заказывать тяжелые товары через интернет, все так же будут любить магазины у дома с низкой ценой и, скорее всего, подпишутся на постоянный сервис доставки", — добавил главный исполнительный директор X5.

"Поколение, кому сегодня около 30 — оно открыто к новым технологиям, оно становится все более и более платежеспособным. Они будут совершать больше покупок и генерировать основную прибыль через 10 лет. Они заказывают доставку в супермаркетах и могут оценить сервис по быстрой доставке. Через 10 лет, когда у них появятся дети, они будут основными клиентами подписки и доставки готовых блюд", — продолжил топ-менеджер.

Потребители этого возраста через 10 лет будут готовить дома для себя и детей, при этом часто выбирая органические готовые блюда. В свою очередь новое поколение — россияне, которым сейчас меньше 20-ти лет, — по словам Шехтермана, кардинально изменит поведенческую модель покупателя.

"Мы это видим сегодня и мы понимаем, какие тренды и какие изменения произойдут через 10 лет. Тинейджеры уже сегодня живут в смартфонах, заказывают доставку еды, используют Apple Pay для оплаты и узнают последние новости в Instagram. Это поколение будет воспринимать бесшовный омниканальный сервис как абсолютный минимум, для них важно иметь постоянную обратную связь", — указал он.

Портрет такого покупателя через 10 лет: молодой человек, работающий на позиции с блестящими карьерными перспективами, он живет в арендованной квартире со своей пассией. Приготовление еды для такой пары — не повседневное занятие, они предпочитают заказывать готовую еду из магазина неподалёку. У клиента такого возраста может не быть "материального" бумажника, он редко ходит в магазин. Покупая одежду и гаджеты, он хочет, чтобы их привезли в постамат на первом этаже дома, в котором живет молодой человек.

Говоря о факторах, которые влияют на потребительское поведение в России на данный момент, Шехтерман указал, что цена остаётся для потребителей ключевым фактором при совершении покупок. "При этом удобство становится важным фактором, вторым после цены", — добавил он. По словам топ-менеджера, процесс покупки сейчас становится более быстрым, покупатели сравнивают цены в реальном времени и ценят свободу выбора товаров.