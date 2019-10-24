МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 24 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг 52,8 50,3 (факт)
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 50,1 50,3
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (октябрь) 51,1 51,6
11:30 GBP Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов 42,6 тыс

 

 
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 41,7 42
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (октябрь) 51,4 52
12:00 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 45,7 46
12:00 EUR Германия — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (октябрь) 50,1 50,3
12:00 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь) 51,6 51,9
14:45 EUR Германия — Ставка по депозитным средствам (октябрь) -0,5% -0,5%
14:45 EUR Германия — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,25%

 

 
14:45 EUR Германия — Заявление по монетарной политике ЕЦБ

 

 

 

 
14:45 EUR Германия — Решение по процентной ставке (октябрь) 0% 0%
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (сентябрь) 0,5% -0,2%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (сентябрь) 0,2% -0,8%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 214 тыс 215 тыс
15:30 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/

 

 

 

 
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 51,1 50,7
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (октябрь) 51 51,6
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (октябрь) 50,9 51
17:00 USD США — Продажи нового жилья (сентябрь) 713 тыс 701 тыс
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (сентябрь) 7,1% -0,7%

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Mail.ru Group — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 
14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY) RUB Mail.ru Group — телеконференция менеджмента

 

 

 

 
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 18.10) 535,4 млрд долл (на 11.10)

 

 

 

 

 RUB НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB НЛМК — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB НЛМК — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам за 3кв2019) 5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) + 5,8 (4кв2018, фин) — див-д 2018 7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Polymetal Int — производственные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Evraz — производственные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB KAZ Minerals — операционные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Аэрофлот — СД (прогноз производственных показателей группы на 2020, развитие сети группы Аэрофлот)

 

 

 

 

 

 

 RUB Кузбасская топливная компания /КТК/ — СД (кандидаты в СД для выборов на ВОСА)

 

 

 

 

 

 

 RUB Т Плюс — СД (рекоменд. по див-дам за 9м2019) 0,08996275 (1П2018) + 0,1461894704920518 (фин) — див-д 2018

 

 