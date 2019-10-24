События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 октября
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 24 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг
|52,8
|50,3 (факт)
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|50,1
|50,3
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (октябрь)
|51,1
|51,6
|11:30
|GBP
|Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов
|42,6 тыс
|
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|41,7
|42
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (октябрь)
|51,4
|52
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|45,7
|46
|12:00
|EUR
|Германия — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (октябрь)
|50,1
|50,3
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
|51,6
|51,9
|14:45
|EUR
|Германия — Ставка по депозитным средствам (октябрь)
|-0,5%
|-0,5%
|14:45
|EUR
|Германия — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|0,25%
|
|14:45
|EUR
|Германия — Заявление по монетарной политике ЕЦБ
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|14:45
|EUR
|Германия — Решение по процентной ставке (октябрь)
|0%
|0%
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (сентябрь)
|0,5%
|-0,2%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (сентябрь)
|0,2%
|-0,8%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|214 тыс
|215 тыс
|15:30
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/
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|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|51,1
|50,7
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (октябрь)
|51
|51,6
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (октябрь)
|50,9
|51
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (сентябрь)
|713 тыс
|701 тыс
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (сентябрь)
|7,1%
|-0,7%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Mail.ru Group — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
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|14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY)
|RUB
|Mail.ru Group — телеконференция менеджмента
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|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 18.10)
|535,4 млрд долл (на 11.10)
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|RUB
|НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
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|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|НЛМК — телеконференция менеджмента
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|RUB
|НЛМК — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам за 3кв2019)
|5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) + 5,8 (4кв2018, фин) — див-д 2018
|7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) — див-д 2019
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|RUB
|Polymetal Int — производственные результаты за 3кв2019
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|RUB
|Evraz — производственные результаты за 3кв2019
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|RUB
|Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 3кв2019
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|RUB
|KAZ Minerals — операционные результаты за 3кв2019
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|RUB
|Аэрофлот — СД (прогноз производственных показателей группы на 2020, развитие сети группы Аэрофлот)
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|RUB
|Кузбасская топливная компания /КТК/ — СД (кандидаты в СД для выборов на ВОСА)
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|RUB
|Т Плюс — СД (рекоменд. по див-дам за 9м2019)
|0,08996275 (1П2018) + 0,1461894704920518 (фин) — див-д 2018
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https://1prime.ru/Financial_market/20191024/830450321.html