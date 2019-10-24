МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг не показывают единой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.34 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дорожали на 0,52%, до 6,57 доллара, "Лукойла" — на 1,28%, до 94,39 доллара, "Новатэка" — снижались в цене на 0,61%, до 210,09 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,68%, до 7,38 доллара, "Газпром нефти" — на 0,39%, до 32,42 доллара.

Цена бумаг ВТБ увеличивалась на 0,3%, до 1,35 доллара, Сбербанка — на 0,68%, до 15,19 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", остались на уровне прошлого закрытия в 18,16 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 0,76%, до 26,02 доллара, "Северстали" — на 0,33%, до 13,62 доллара, НЛМК — дешевели на 0,66%, до 19,51 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшалась на 0,66%, до 11,38 доллара, "Ленты" — на 1,13% до 3,27 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 1,05%, до 4,31 доллара.