МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Индекс РТС превысил 1400 пунктов, акции "Сургутнефтегаза" продолжают обновлять многолетние максимумы, свидетельствуют данные торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 12.04 мск повышался на 0,6% до уровня 2838 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,55% — до 1400 пунктов — впервые с июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее в ходе торгов индекс РТС превысил 1400 пунктов.

Акции "Сургутнефтегаза" (+8%) продолжают обновлять максимумы — уже с весны 2006 года, поднявшись до 43,475 рубля.