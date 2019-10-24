МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг ростом индексов на фоне сезона корпоративных отчетностей, при этом китайские фондовые индексы преимущественно снизились перед встречей лидеров коммунистической партии, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,02% — до 2940,92 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,13%, до 1616,33 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,87%, до 26797,95 пункта, южнокорейский KOSPI поднялся на 0,24%, до 2085,66 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,55% — до 22750,6 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылся ростом на 0,31% — до 6693,6 пункта.

Китайские рынки в четверг закрылись в основном в минусе, поскольку инвесторы ожидали политических новостей в преддверии встречи правящей коммунистической партии на следующей неделе.

Коммунистическая партия КНР проведет ключевую встречу своего высшего руководства на следующей неделе, сообщают СМИ, чтобы обсудить проблемы в стране — от замедления роста экономики до беспорядков в Гонконге.

На ситуацию на рынках также оказывает сезон отчетности компаний. Индексы растут благодаря росту стоимости акций на американских рынках, а также укреплению доллара.

"Реакция американских рынков и относительно более дешевая иена помогают инвесторам искать возможности роста в японских акциях", — приводит мнение стратега Okasan Online Securities Йошихиро Ито (Yoshihiro Ito) агентство Франс Пресс.

Три основных американских индекса — Dow Jones Industrial Average (DJIA), Nasdaq и S&P 500 — в среду выросли на 0,2-0,3%.