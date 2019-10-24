МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг поднимаются, поддерживает торги продолжение сезона отчетностей и сильные результаты компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.08 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,81% — до 7319,86 пункта, французский CAC 40 — на 0,52%, до 5682,85 пункта, немецкий DAX рос на 0,57% — до 12871,75 пункта.

Сильные данные корпоративных отчетов поддерживают европейские торги. Бумаги Daimler AG дорожают на 3,8% на фоне роста выручки компании в третьем квартале. Акции шведско-британского фармацевтического гиганта AstraZeneca дорожают на 3,9% после того, как компания сообщила о росте продаж в третьем квартале на 16%, до 6,132 миллиарда долларов, что выше прогноза в 5,86 миллиарда.

Акции BASF SE растут в цене на 2%, ранее компания сообщила, что в третьем квартале ее выручка составила 15,23 миллиарда евро, что ниже к уровню прошлого года на 2%, но выше прогноза аналитиков в 15,17 евро.

Трейдеры продолжают ожидать заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет позднее в четверг. Аналитики полагают, что регулятор сохранит ключевую ставку на нулевом уровне.

Британский FTSE 100 поддерживается ослаблением курса фунта стерлингов к доллару на 0,2% из-за неопределенности вокруг сделки по выходу Великобритании из ЕС (Brexit). Ослабление национальной валюты поддерживает стоимость акций компаний-экспортеров, чей доход в фунтах в таком случае увеличивается.