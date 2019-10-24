МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Цена акций "Лукойла" обновила исторический максимум, поднявшись выше 6 тысяч рублей и закрепляясь на этом уровне, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 15.27 мск бумаги компании дорожали на 2,9%, до 6150 рублей – нового исторического максимума.

Кроме недавно озвученных планов по увеличению дивидендов, поддержка акциям нефтяной компании приходит от потока позитивных новостей с экономического форума "Россия-Африка". Так, ранее в четверг "Лукойл" сообщил о подписании меморандума о сотрудничестве с нигерийской нефтяной госкорпорацией Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC). Компании, в частности, рассмотрят возможное сотрудничество в области разведки, добычи и переработки углеводородов в Нигерии.

Накануне "Лукойл" подписал меморандум о взаимопонимании с Экваториальной Гвинеей о возможном участии в проектах разведки и добычи углеводородов в стране. Компания также ведет переговоры с правительством Ганы по глубоководному блоку в стране, планирует завершить их до конца года. Кроме того, "Лукойл" намерен расширять совместно с итальянской компанией Eni присутствие в Республике Конго.

При этом проекты в Африке являются экономически выгодными при цене нефти в 60 долларов за баррель, которую и закладывает в свой бюджет "Лукойл".