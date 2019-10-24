МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, свидетельствуют данные площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличились на 0,28% — до 6,56 доллара, "Новатэка" — на 0,75%, до 213,8 доллара, "Лукойла" — на 2,36%, до 95,4 доллара. Акции "Газпрома" подорожали на 2,56% — до 7,52 доллара, "Газпром нефти" — не изменились, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 32,3 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 3,33% — до 26,68 доллара, "Северстали" — снизилась на 0,15%, до 13,56 доллара, НЛМК — на 0,71%, до 19,5 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 0,15% — до 1,35 доллара, Сбербанка — на 1,13%, до 15,26 доллара. Расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", повысились в стоимости на 1,76%, до 18,48 доллара.

Цена GDR "Магнита" уменьшилась на 0,26% — до 11,43 доллара, "Ленты" — на 1,21%, до 3,27 доллара. Расписки АФК "Система" подешевели на 2,2% — до 4,26 доллара.