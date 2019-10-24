МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг закрылись ростом после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), также поддерживают торги сильные финансовые результаты европейских компаний, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,98% — до 7331,58 пункта, французский CAC 40 — на 0,55%, до 5684,33 пункта, немецкий DAX — на 0,62% — до 12877,62 пункта.

Поддержку индексам оказало сохранение Европейским центробанком базовой процентной ставки на рекордно низком уровне в 0%.

Бумаги Daimler AG подорожали на 3,25% на фоне роста выручки компании в третьем квартале. Акции шведско-британского фармацевтического гиганта AstraZeneca выросли в цене на 5,2% после того, как компания сообщила о росте продаж в третьем квартале на 16%, до 6,132 миллиарда долларов, что выше прогноза в 5,86 миллиарда.

Акции BASF SE подорожали на 3,4%, ранее компания сообщила, что в третьем квартале ее выручка составила 15,23 миллиарда евро, что ниже к уровню прошлого года на 2%, но выше прогноза аналитиков в 15,17 миллиарда евро.

"На этой неделе было немного поддерживающих факторов для рынка. Доходы компаний, в основном, превышают заниженные ожидания", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Markets.com Нила Уилсона (Neil Wilson).