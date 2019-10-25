МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются разнонаправленно, поддерживают торги биржи США, которые выросли после выхода сильных корпоративных отчетностей, трейдеры ожидают заседания крупных ЦБ на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,01% — до 2940,61 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,27% — до 1620,66 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,44% — до 26678,92 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,06% — до 2084,36 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — рос на 0,64%, до 6736,4 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,04% — до 22759,44 пункта.

В четверг биржи США закрылись в основном ростом, S&P 500 поднялся на 0,2%, NASDAQ вырос на 0,8%, тогда как индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 0,1%. Поддержали индексы сильные отчетности компаний технологического сектора.

"На прошедшей неделе основные фондовые рынки выросли в основном благодаря хорошим отчетностям из США, благоприятным геополитическим новостям и оптимизму по поводу того, что рецессии мировой экономики удастся избежать", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс слова старшего экономиста AMP Capital Шейна Оливера (Shane Oliver).

На следующей неделе участники торгов ожидают заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 29-30 октября, 31 октября пройдет заседание Банка Японии. По данным CME Group, 93,5% аналитиков ожидают, что Федрезерв в октябре в третий раз подряд понизит ставку — на 0,25% с текущей отметки в 1,75-2%. Остальные эксперты ожидают сохранения ставки.