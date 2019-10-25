МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 25 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (ноябрь) 9,8 9,6 (факт)
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (октябрь) 90,8 91
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (октябрь) 98,5 98
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (октябрь) 94,6 94,5
13:00 EUR Франция — Общее число безработных 3,373 млн

 

 
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (октябрь) 84,8

 

 
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь) 96 96
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes

 

 

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/

 

 

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -73 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 356,9 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 253 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 32,4 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 20,7 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -47,6 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -6,6 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 27 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -75,2 тыс

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики (о ключевой процентной ставке)

 

 

 

 
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз с решением по процентной ставке по итогам заседания СД (октябрь) 7% 6,75% (прогноз)

 

 

 RUB Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 3кв2019

 

 

 

 
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Яндекс — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Kcell — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Акрон — операционные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Распадская — производственные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Русал — операционные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 9м2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Аэрофлот — СД (о лизинге 6 Airbus A320neo, позиция по сделке авиакомпании Победа с изменением условий лизинга 20 Boeing 737MAX8)

 

 

 

 

 

 

 RUB МТС — СД (об итогах консультаций с инвесторами по вопросу структуры листинга на бирже)

 

 

 

 