События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 октября
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 25 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|
|
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (ноябрь)
|9,8
|9,6 (факт)
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (октябрь)
|90,8
|91
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (октябрь)
|98,5
|98
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (октябрь)
|94,6
|94,5
|13:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3,373 млн
|
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
|84,8
|
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
|96
|96
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|
|
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
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|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-73 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|356,9 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|253 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|32,4 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|20,7 тыс
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|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-47,6 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-6,6 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|27 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-75,2 тыс
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|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики (о ключевой процентной ставке)
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|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз с решением по процентной ставке по итогам заседания СД (октябрь)
|7%
|6,75% (прогноз)
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|RUB
|Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 3кв2019
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|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Яндекс — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Kcell — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
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|RUB
|Акрон — операционные результаты за 3кв2019
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|RUB
|Распадская — производственные результаты за 3кв2019
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|RUB
|Русал — операционные результаты за 3кв2019
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|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 9м2019
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|RUB
|Аэрофлот — СД (о лизинге 6 Airbus A320neo, позиция по сделке авиакомпании Победа с изменением условий лизинга 20 Boeing 737MAX8)
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|RUB
|МТС — СД (об итогах консультаций с инвесторами по вопросу структуры листинга на бирже)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191025/830456760.html