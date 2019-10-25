МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в пятницу на фоне обеспокоенности по поводу Brexit и финотчетностей компаний региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.41 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,52% — до 7290,15 пункта, французский CAC 40 — на 0,2%, до 5673,24 пункта. Немецкий DAX сокращался на 0,27% — до 12837,37 пункта.

Инвесторы сохраняют осторожность из-за неопределенности вокруг сделки по Brexit. В настоящее время Лондон ждет решения ЕС, который должен определиться, переносить ли срок Brexit с 31 октября на более поздний. Британский премьер-министр Борис Джонсон, неоднократно заявлявший, что не будет просить о продлении Brexit, был вынужден это сделать в связи со спешно принятым парламентом законом и соответствующим голосованием коллег по парламенту.

Сдерживают торги и слабые финансовые данные компаний. Так, акции бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev снижаются в цене на 9,21% после того, как компания сообщила о слабых показателях по прибыли в третьем квартале, которые разочаровали рынки.

Помимо этого, влияние на отрицательную динамику немецкого DAX оказывает статистика по индексу доверия потребителей к экономике ФРГ. Согласно статданным, показатель в ноябре снизился до 9,6 пункта с первоначальной отметки октября в 9,9 пункта. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали значение за ноябрь на уровне 9,8 пункта, уровень октября был пересмотрен до 9,8 пункта.