МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в пятницу днём растёт после выхода индекса делового климата Германии, крупнейшей экономики Европы, фунт стерлингов продолжает дешеветь на рисках вокруг процесса выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.19 мск курс евро к доллару растёт до 1,1109 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1104 доллара; курс фунта стерлингов снижается до 1,2828 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,285 доллара.

Курс доллара к иене уменьшается до 108,57 иены со 108,61 иены за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,02%, до 97,66 пункта.

Ранее в пятницу исследовательский институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии в октябре сохранился на отметке сентября в 94,6 пункта, хотя аналитики ожидали снижения индикатора. В сообщении также отмечалась приостановка динамики спада индексов в секторе производства и некоторое улучшение в секторе торговли.

Фунт продолжает дешеветь, за неделю британская валюта потеряла к доллару более 1%. Инвесторы продолжают сохранять осторожность из-за рисков вокруг договора о Brexit. По данным источника в СМИ, послы при ЕС 27 остающихся в Евросоюзе стран (Coreper) подтвердили необходимость отложить Brexit.

Великобритания попросила отложить свой выход из ЕС с 31 октября ещё на квартал, поскольку пока так и не ратифицирован договор об условиях Brexit. Окончательное решение об этом должны принять единогласно остающиеся в ЕС страны.