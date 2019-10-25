МОСКВА, 25 окт — Dow Jones. Фьючерсы на золото в пятницу продолжили расти выше ключевой отметки 1500 долларов за унцию и могут достичь нового краткосрочного максимума закрытия. Инвесторы ждут дальнейшего смягчения политики центральных банков, которое может еще больше улучшить перспективы золота.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 9,20 доллара за унцию, или на 0,6%, по 1514,20 доллара за унцию. Если котировки завершат торговый день на этой отметке, она станет самым высоким уровнем закрытия для наиболее активно торгующихся контрактов с 4 октября, согласно данным FactSet. В четверг золото подорожало на 0,6%.

За период 21-25 октября золото может вырасти в цене на 1,3%, демонстрируя самый сильный недельный рост с периода 3-9 августа, по данным FactSet.

Декабрьские фьючерсы на серебро в пятницу подскочили на 48 центов, или на 2,7%, до 18,29 доллара за унцию после роста в четверг на 1,3%. Серебро может продемонстрировать недельное повышение на 3,7%, самый значительный рост с периода 24-30 августа.

Инвесторы ждут двухдневного заседания руководства ФРС, которое пройдет 29-30 октября. Предполагается, центральный банк США в третий раз за этот год понизит процентную ставку на четверть процентного пункта. Однако не вполне понятно, подтвердит ли ФРС планы по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики.

Еще одним фактором поддержки золота и других драгоценных металлов является ситуация с Brexit. Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен добиваться проведения 12 декабря парламентских выборов, чтобы решить проблему с Brexit. В то же время неизвестно, поддержит ли парламент такое предложение, а в случае его отклонения повышаются шансы на выходы Великобритании из ЕС без соглашения.

По словам инвесторов, данные факторы неопределенности, а также другие обстоятельства, влияющие на спрос, могут помочь котировкам золота резко вырасти после периода сдержанной динамики.

“Недавний скачок цен важен и с технической точки зрения, так как цены пробили нисходящий тренд последних нескольких недель. Теперь ключевая поддержка находится на 1500 долларах за унцию, а ближайшее сопротивление – на 1520 долларах”, – отмечает Карло Альберто де Каса, главный аналитик ActivTrades.

Сезонные факторы также, как считается, поддерживают золото. Так, индуистский праздник Дивали обычно характеризуется покупками золота и может содействовать росту фьючерсов.

“Золото подорожало до 1500 долларов в самое время, перед длинными выходными, когда празднуется Дивали”, – заключает де Каса.

— Автор Mark DeCambre, MarketWatch; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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