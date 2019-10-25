МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленно, свидетельствуют данные площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличились на 0,55% — до 6,59 доллара, "Новатэка" — уменьшилась на 1,78%, до 210 долларов, "Лукойла" — увеличилась на 0,96%, до 96,32 доллара. Акции "Газпрома" подорожали на 2,23% — до 7,69 доллара, "Газпром нефти" — на 1,39%, до 32,75 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 1,2% — до 27 долларов, "Северстали" — на 1,03%, до 13,7 доллара, НЛМК — снизилась на 0,82%, до 19,34 доллара.

Расписки ВТБ не изменились в цене, оставшись на уровне 1,35 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,85%, до 15,13 доллара. Расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", подешевели на 0,87%, до 18,32 доллара.

Цена GDR "Магнита" уменьшилась на 2,1% — до 11,19 доллара, "Ленты" — на 0,92%, до 3,24 доллара. Расписки АФК "Система" подорожали на 0,09% — до 4,27 доллара.