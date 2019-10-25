МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу закрылись преимущественно ростом, в отличие от британского FTSE, который находится под давлением неопределенности относительно процесса выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,07% — до 7322,81 пункта. При этом французский CAC 40 подорожал на 0,67%, до 5722,15 пункта, немецкий DAX — на 0,16%, до 12892,72 пункта.

Инвесторы продолжают сохранять осторожность при покупке рисковых активов на фоне неопределённости с Brexit. Великобритания попросила отложить свой выход из ЕС с 31 октября ещё на квартал, поскольку пока так и не ратифицирован договор об условиях Brexit. Окончательное решение об этом должны принять единогласно остающиеся в ЕС страны. По данным источника в СМИ, послы при ЕС 27 остающихся в Евросоюзе стран (Coreper) подтвердили необходимость отложить его.

"Рынку может быть некомфортно отдавать предпочтение рисковым активам, до тех пор пока не появится определенность относительно Brexit и торгового конфликта США и Китая", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика FXTM Ханя Таня (Han Tan). Очередной раунд торговых переговоров США и Китая проходит в пятницу.

При этом поддержку немецкому индексу оказала макростатистика. Так, индекс делового климата в Германии в октябре сохранился на отметке сентября в 94,6 пункта. Аналитики ожидали снижения индикатора до 94,5 пункта.