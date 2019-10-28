МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в понедельник утром растет на внешнем позитиве, акции "Сургутфнетегаза" продолжают дорожать, подбираясь к историческому максимуму.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск повышался на 0,9% — до 2899 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1429 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции "Сургутфнетегаза" растут в цене на 4,8%.

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах выросли на 0,4-0,7%. Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются в пределах 0,25%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пределах 0,9%.