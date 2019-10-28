МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов понедельника поднялись, трейдеры продолжают отыгрывать промежуточные результаты торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,85%, до 2980,05 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,58%, до 1658,24 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,84%, до 26891,26 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,27%, до 2093,6 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,02%, до 6740,7 пункта; японский Nikkei 225 вырос на 0,3%,до 22867,27 пункта.

В частности, Nikkei достиг годового максимума, поскольку инвесторы переключили внимание на "циклические" акции в надежде на заключение торгового соглашения между США и Китаем, сообщает агентство Рейтер.

Инвесторы продолжают следить за американо-китайскими торговыми отношениями. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем о заключении соответствующего соглашения продвигаются очень хорошо, а торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что стороны близки к тому, чтобы доработать "некоторые части" договора. А в выходные Китай и США достигли консенсуса об условиях взаимного ввоза мяса птицы.