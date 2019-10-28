МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем умеренно повышается против доллара и евро на фоне сохранения спроса на рублевую ликвидность.

При этом снижение рынка нефти сдерживает темпы роста курса рубля, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.55 мск снижается на 16 копеек, до 63,69 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 70,63 рубля, следует из данных Московской биржи.

ПОДДЕРЖКА СПРОСА НА ЛИКВИДНОСТЬ

Рубль в большей степени дорожает к доллару на фоне роста европейской валюты на форексе до уровня 1,11 доллара.

Евро дорожает на фоне заявлений главы Евросовета Дональда Туска о том, что ЕС в составе 27 стран согласился отложить выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) до 31 января, и теперь предстоит письменно утвердить это решение.

Спрос на рублевую ликвидность поддерживается продолжающимся налоговым периодом. По итогам пятницы и понедельника будет суммарно уплачено налогов на сумму 1,56 триллиона рублей, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

На стороне рубля также выступают ожидания снижения базовой учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

При этом рынок нефти умеренно сползает (-0,6%, до 61,6 доллара за баррель) на фоне ожиданий ослабления спроса на энергоресурсы после выхода данных об ускорении снижения прибыли промышленных компаний Китая в сентябре до 5,3% с 2% в августе. Китай — крупнейший в мире покупатель нефти.

В итоге доллар и евро снижаются днем на 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти при этом колеблется выше уровня 3,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Продолжение налогового периода и смещение внимания на внешние рынки способны удерживать курс доллара на этой неделе в диапазоне 63,5-64,5 рубля, оценил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Главным событием этой недели для рынков станет заседание ФРС, пресс-конференция по итогам которого состоится в среду, отметил Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Сейчас инвесторы закладывают 90%-ную вероятность снижения ставки ФРС. Но риторика регулятора при этом может оказаться достаточно "ястребиной", так как улучшение внешних условий ставит под вопрос необходимость дальнейшего смягчения ДКП после трех "упреждающих" снижений ставки. Она негативно повлияет на все рисковые активы, курс доллара на этом фоне, вероятно, сможет закрепиться выше 64 рублей", — добавил он.