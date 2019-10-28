МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленно, свидетельствуют данные площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,62%, до 6,55 доллара, "Новатэка" — на 0,19%, до 209,6 долларов, "Лукойла" — на 3,96%, до 92,51 доллара. Акции "Газпрома" подешевели на 1,27%, до 7,59 доллара, "Газпром нефти" — остались на уровне 32,75 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 2,48%, до 27,67 долларов, "Северстали" — на 0,44%, до 13,76 доллара, НЛМК — на 0,96%, до 19,52 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 0,45% до 1,34 доллара, Сбербанка — на 1,3%, до 14,93 доллара. Расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", подорожали на 3%, до 18,87 доллара.

Цена GDR "Магнита" уменьшилась на 0,42%, до 11,14 доллара, "Ленты" — на 1%, до 3,21 доллара. Расписки АФК "Система" подорожали на 1,95%,до 4,35 доллара.