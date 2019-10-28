МОСКВА, 28 окт /ПРАЙМ/. Пользователи голосового помощника "Алиса" столкнулись с временными неполадками в его работе и устройств с ним, сообщили РИА Новости в "Яндексе".

"У ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к "Алисе" и устройствам с ней. Наши специалисты работают над устранением сложностей", — сказали в компании.

"Яндекс" в октябре 2017 года запустил голосового помощника "Алиса", распознающего речь с точностью, близкой к человеческой. В настоящее время "Алиса" встроена в браузер, навигатор, "Яндекс.Станцию" и другие продукты компании. Как рассказал руководитель маркетинга в "Алисе" Даниил Колесников, число запросов пользователей к "Алисе" на сегодняшний день составляет 1 миллиард голосовых обращений в год, более 45 миллионов ежемесячно.