МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Цена на золото снижается во вторник утром на фоне оптимизма вокруг торговых взаимоотношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.55 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 1,85 доллара, или на 0,12%, до 1493,95 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижается на 0,53%, до 17,782 доллара за унцию.

Золото, традиционно считающееся более надежным активом, дешевеет после недавнего заявления президента США Дональда Трампа о том, что торговые переговоры с Китаем идут с опережением графика, и что обе стороны близки к завершению отдельных пунктов соглашения.

"Пока что слухи, поступающие как из США, так и из Китая, указывают на вероятность значительного прогресса (в торговых переговорах — ред.)", — приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега National Australia Bank Родриго Катриля (Rodrigo Catril).

Другим важным фактором для золота остается двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого станут известны в среду. По данным CME Group, 93,5% аналитиков ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 1,75-2%. Остальные эксперты прогнозируют сохранение ставки. Золото чувствительно к изменению ставки ФРС, которое влияет на курс доллара, что, в свою очередь, отражается на спросе на металл.