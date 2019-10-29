МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Биржи Европы снижается во вторник на фоне политической неопределенности в Великобритании и финансовой отчетности британской компании BP, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.22 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,33% — до 7306,25 пункта, французский CAC 40 — на 0,21%, до 5718,44 пункта, немецкий DAX — на 0,26%, до 12909,06 пункта.

Трейдеры продолжают следить за политической ситуацией в Великобритании. В понедельник вечером палата общин британского парламента отказалась поддержать предложение премьера Бориса Джонсона о проведении в стране внеочередных выборов. Премьер обосновывал их необходимость отсутствием парламентского большинства и вызванной этим невозможностью утвердить сделку с ЕС о Brexit. После поражения на голосовании Джонсон заявил, что правительство уже сегодня представит новый "краткий" законопроект о выборах, который для принятия не потребует двух третей голосов палаты.

Кроме того, разочарование инвесторам принесла финансовая отчетность нефтегазовой компании BP, которая по итогам третьего квартала получила чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 749 миллионов долларов против чистой прибыли в 3,349 миллиарда долларов годом ранее. Акции компании дешевеют на 0,57%.

Дополнительным фактором для снижения фондовых индексов Европы является коррекция после роста в течение предыдущих торгов. В понедельник мировые фондовые рынки отыгрывали оптимизм вокруг перспектив торговых отношений между США и Китаем после того, как в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем о заключении соответствующего соглашения продвигаются очень хорошо.