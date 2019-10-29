МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Нефть дешевеет весь вторник, вечером продолжая находиться в минусе более чем на 1%, перед выходом американской статистики с данными о запасах нефти в стране, а также на фоне сомнений по поводу усилий ОПЕК+ в поддержании цен, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.59 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 1,02%, до 60,94 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,04%, до 55,23 доллара за баррель. Ранее днем в ходе торгов цены на нефть опускались на 2%.

Ранее СМИ сообщали, что представители стран ОПЕК+ на следующей встрече в декабре рассмотрят вопрос об углублении сокращения добычи нефти на фоне усилившихся опасений относительно слабого роста спроса на сырье в 2020 году.

"Сомнения по поводу ОПЕК+ оказывают давление на цены", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch), который комментирует ситуацию вокруг будущего соглашения о сокращении добычи между участниками ОПЕК и другими странами, включая Россию.

Инвесторы теперь ожидают еженедельных данных о запасах нефти в США. В среду будет опубликована соответствующая статистика минэнерго США и Американского института нефти (API). Согласно прогнозам аналитиков, за прошлую неделю запасы выросли более чем на 700 тысяч баррелей после снижения неделей ранее.