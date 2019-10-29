МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 2,2%, до 6,68 доллара, "Новатэка" — на 2,78%, до 214,8 долларов, "Лукойла" — уменьшилась на 2,12%, до 90,34 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 3,75%, до 7,85 доллара на сообщениях о том, что компания завершила заполнение газом крупнейшей системы транспортировки газа на востоке России — газопровода "Сила Сибири". Бумаги "Газпром нефти" не изменились, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 32,5 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 1,23%, до 28,04 долларов, "Северстали" — на 2,26%, до 14,04 доллара, НЛМК — на 3,14%, до 20,06 доллара.

Расписки ВТБ не изменились и остались на уровне 1,34 доллара, Сбербанка — повысились в цене на 1,48%, до 15,1 доллара. Расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", подорожали на 0,85%, до 19 долларов.

Цена GDR "Магнита" увеличилась на 1,26%, до 11,25 доллара, "Ленты" — уменьшилась на 0,32%, до 3,13 доллара. Расписки АФК "Система" подорожали на 2,58%, до 4,46 доллара.