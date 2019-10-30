МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Курс турецкой лиры снижается к доллару в среду на 0,5% после того, как палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против Турции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.50 мск курс доллара рос до 5,7628 лиры за доллар против 5,7333 лиры на закрытии предыдущих торгов. При этом ранее в ходе торгов среды показатель достигал отметки 5,7696 лиры за доллар.

Во вторник палата представителей США почти единогласно одобрила законопроект о введении санкции против Турции за ее военную операцию в Сирии, а также за покупку российских систем С-400.

Законопроектом предлагается ввести санкции против высших турецких должностных лиц, включая министра обороны, блокировать активы турецких чиновников и ввести санкции против турецких банков Halk Bankasi или Halkbank.