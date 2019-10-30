МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Биржи Европы преимущественно снижаются в среду на фоне неопределенности в перспективах торгового соглашения между США и Китаем и финансовой отчетности ряда европейских компаний, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.22 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,16% — до 7295,85 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,11%, до 5746,58 пункта, немецкий DAX — опускался на 0,22%, до 12910,6 пункта.

Мировые инвесторы обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что США и Китай могут не заключить торговое соглашение на полях саммита АТЭС, который пройдет в Чили 16-17 ноября. Однако, по словам неназванного представителя администрации США, это не означает, что соглашение "потерпит провал".

Кроме того, трейдеры отыгрывают отчетность ряда европейских компаний. Так, крупнейший немецкий банк Deutsche Bank сообщил, что приходящийся на акционеров чистый убыток за девять месяцев 2019 года составил 4,116 миллиарда евро против прибыли в 455 миллионов евро годом ранее. Акции банка теряют в цене более 6%. Также о своих финансовых результатах за третий квартал и девять месяцев сообщили такие компании как Total, Bayer, Volkswagen, Airbus.

При этом негатив сдерживают корпоративные новости европейского региона. Так, автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и группа PSA Group (Peugeot-Citroen) подтвердили, что ведут переговоры о слиянии. На этом фоне акции компаний растут в цене на 8,5% и 5,7% соответственно.

Определенное влияние на настроения участников торгов оказывает статистика из Германии. Федеральное агентство по трудоустройству Германии сообщило, что безработица в стране в октябре сохранилась на уровне сентября в 5%. Показатель, который совпал с прогнозами, держится на этой отметке уже шесть месяцев подряд.