МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 1,35%, до 6,77 доллара, "Новатэка" — на 0,47%, до 215,8 долларов, "Лукойла" — на 0,95%, до 91,2 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 3,06%, до 8,09 доллара, "Газпром нефти"- подешевели на 0,92% до 32,2 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 0,78%, до 28,26 долларов, "Северстали" — уменьшилась на 0,85%, до 13,92 доллара, НЛМК — на 0,35%, до 19,99 доллара.

Расписки ВТБ поднялись в цене на 1,19% до 1,35 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,79%, до 14,98 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 0,32%, до 18,94 доллара.

Цена GDR "Магнита" увеличилась на 0,89%, до 11,35 доллара, "Ленты" — на 2,88%, до 3,22 доллара. Расписки АФК "Система" подорожали на 0,36%, до 4,48 доллара.