МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Рубль мало меняется к доллару и евро в начале торговой сессии четверга после ожидаемого решения ФРС США о снижении базовой ставки на 0,25 процентного пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 1 копейку — до 63,85 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 71,24 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,3% — до 60,42 доллара за баррель сорта Brent.