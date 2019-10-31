МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Рынок акций РФ повышается на фоне решения ФРС США понизить базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых. Решение было принято накануне вечером после закрытия фондовых торгов в РФ.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышался на 0,35% — до 2921 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,7% — до 1442 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,45%, до 60,51 доллара за баррель по марке Brent.