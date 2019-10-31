МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов четверга продемонстрировали смешанную динамику на фоне слабой статистики из Китая и результатов заседаний ФРС США и Банка Японии, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,35%, до 2929,06 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,76%, до 1616,19 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — поднялся на 0,9%, до 26906,72 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,15%, до 2083,48 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — снизился на 0,39%, до 6663,4 пункта, японский Nikkei 225 — поднялся на 0,37%, до 22927,04 пункта.

Давление на рынки оказала статистика из Китая, согласно которой индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре снизился до 49,3 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Аналитики ждали значения показателя на уровне 49,9 пункта. "Официальные цифры PMI оказались хуже, чем ожидалось, что подтверждает наше мнение о том, что улучшение в конце третьего квартала не стало началом устойчивого восстановления", — прокомментировал агентству Рейтер старший экономист Capital Economics по Китаю Джулиан Эванс-Притчард (Julian Evans-Pritchard).

Трейдеры также обратили внимание на новости от мировых центробанков. Так, ФРС США третий раз за год снизила базовую ставку. Снижение составило 25 базисных пунктов, до 1,5-1,75%.

Банк Японии в четверг вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Японский ЦБ отметил, что планирует сохранять низкие процентные ставки так долго, как это необходимо. Регулятор продолжает пристально следить за тем, чтобы сохранялся импульс для достижения целевого показателя инфляции в 2%. При этом он ухудшил прогнозы по экономике Японии на ближайшие годы.

Поддержку бирже Гонконга оказали внутренние новости: Валютное управление Гонконга (HKMA), выполняющее функции монетарного регулятора, в четверг понизило базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 2%.