МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Биржи Европы преимущественно снижаются в четверг на фоне финансовой отчетности ряда европейских компаний, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 13.36 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,92% — до 7262,77 пункта, французский CAC 40 — на 0,56%, до 5733,25 пункта, немецкий DAX — на 0,48%, до 12846,51 пункта.

В четверг в центре внимания европейских инвесторов находятся финансовые отчетности компаний. Так, франко-голландская компания Air France-KLM, крупнейший авиаперевозчик Европы, в третьем квартале 2019 года сократила чистую прибыль в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акции компании дешевеют на 4,6%. Британский банк Lloyds Banking Group сообщил о снижении чистой прибыли в третьем квартале на 6% в годовом выражении. Стоимость его акций снижается на 2,45%.

Также свои отчеты опубликовали Royal Dutch Shell Plc и BNP Paribas, их акции дешевеют на 3,4% и 1,2% соответственно.

Трейдеры обратили внимание и на новости о том, что советы директоров автомобильного концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и группы PSA Group (Peugeot-Citroen) единогласно согласились работать над слиянием бизнеса на паритетных началах, меморандум о взаимопонимании может быть подписан уже в ближайшие недели. Акции Peugeot дешевеют на 12%, цена бумаг Fiat Chrysler растет на 9,2%.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из еврозоны по ВВП, инфляции и безработице, которая частично разошлась с прогнозами аналитиков.