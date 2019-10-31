МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем перешел к снижению против доллара и евро на фоне завершения налоговых выплат октября.

Дешевеющая нефть и оценки Сбербанком будущего курса нацвалюты поддерживают негативный для рубля фон.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.09 мск повышается на 21 копейку, до 64,05 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 71,43 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль снижается к доллару и евро, корректируя предыдущий рост после завершения налогового периода октября. Давление на российскую валюту поддерживается также сползанием рынка нефти ниже психологически значимого уровня 60 долларов за баррель.

"Черное золото" снижается в цене на 0,5%, до 59,92 доллара за баррель сорта Brent. Сказываются данные о снижении индекса деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре до 49,3 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Аналитики, напротив, ждали роста показателя до 49,9 пункта.

Кроме того, давление на стоимость сырья оказывают данные минэнерго США о росте запасов в стране — за неделю, завершившуюся 25 октября, на 5,7 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 438,9 миллиона баррелей.

Негативный для рубля фон поддерживается оценками Сбербанка, согласно которым прогноз курса доллара на 2020 год повышен до 65,5 рубля с 64,5 рубля, а на 2021 год — до 66 рублей за доллар с предыдущей оценки в 65 рублей.

При этом крупнейший в РФ банк прогнозирует сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на нынешнем уровне — 6,5%. Еще несколькими днями ранее Сбербанк устами главного экономиста Антона Струченевского прогнозировал возможное снижение этой ставки в 2020 году — до 5,5%.

В итоге доллар и евро повышаются днем на 0,3% каждый. Рублевая цена нефти при этом опустилась ниже уровня 3,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Участникам валютного рынка на текущий момент достаточно трудно найти дальнейшие драйверы для роста рубля, говорит Евгений Кошелев из Росбанка.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США понизила свою учётную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых.

Сопроводительный комментарий ФРС был немного жестким, регулятор убрал фразу о том, что будет "действовать надлежащим образом для поддержания роста", а глава Федрезерва Джером Пауэлл во время пресс-конференции заявил, что состоявшегося снижения ставки будет достаточно, если ситуация продолжит развиваться в соответствии с прогнозом, рассуждает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург"

"Но комментарии относительно скупки активов были позитивно восприняты рынком, хоть и соответствовали заявлениям после сентябрьского заседания. В данный момент нет факторов для существенного ослабления валюты РФ, но ноябрь, вероятно, будет более волатильным месяцем, а курс сможет закрепиться выше 64 рублей", — оценил он.

"Следующее заседание Банка России состоится лишь в декабре, а "мягкие" сюрпризы со стороны ФРС США выглядят все менее вероятными. В целом же внешний фон создает пространство для небольшой фиксации прибыли в активах развивающихся стран, в частности, в валютном и облигационном сегментах", — заключает Кошелев.