МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Цена на золото растет в четверг вечером на росте торговых рисков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.53 мск, цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 18,55 доллара, или на 1,23%, до 1515,2 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро росла на 1,46%, до 18,128 доллара за унцию.

Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, растет на фоне возникшей торговой неопределенности. Ранее в четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен подписать первый этап торговой сделки с Китаем, которая составит около 60% от всего соглашения.

При этом агентство Блумберг сообщило, что официальные представители Китая ставят под сомнение возможность заключения всеобъемлющего долгосрочного торгового соглашения с США, даже когда обе стороны приближаются к подписанию договора "первой фазы".

Глава отдела торговли MKS Афшин Набави (Afshin Nabavi), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что возникшая торговая неопределенность "действительно помогает повысить стоимость золота".

Инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Накануне регулятор ослабил монетарную политику, понизив базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых. Данное решение вызвало снижение курса доллара к мировым валютам — индекс доллара опускается на 0,31%, что способствует росту стоимости драгметалла.

"Пока Центральный банк сигнализировал о паузе в процессе дальнейшего снижения ставок, он также, кажется, дал понять, что будет поддерживать низкую процентную ставку в будущем",- сказал агентству старший валютный стратег DailyFX Илья Спивак (Ilya Spivak).