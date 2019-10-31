МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к иене опускается в четверг вечером, трейдеры склонны к уходу от риска на опасениях вокруг торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.59 мск курс доллара к иене снижался до 108,19 иены за доллар против уровня прошлого закрытия в 108,83 иены, курс евро к доллару опускался до 1,1141 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1148 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,24%, до 97,41 пункта.

Ранее СМИ сообщили о сомнениях Китая по поводу возможности заключения всеобъемлющего долгосрочного торгового соглашения с США, даже когда обе стороны приближаются к подписанию договора "первой фазы".

Кроме того, в среду стало известно об отмене ноябрьского саммита АТЭС в Чили, на котором планировалась встреча президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Позднее президент Трамп заявил, что Белый дом ищет альтернативное место для подписания первой части торговой сделки с Китаем.

Опасения, связанные с торговыми отношениями двух крупнейших экономик мира, поддерживают спрос на более безопасные активы, к которым традиционно относится иена.