МОСКВА, 1 ноя /ПРАЙМ/. Центральный Банк России с 1 ноября отозвал лицензию у кредитной организации "Эксперт Банк", говорится в сообщении регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 1 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество "Эксперт Банк" АО "Эксперт Банк", рег. № 2949, город Омск (приказ Банка России от 01 ноября 2019 года №ОД- 2519)", — говорится в сообщении.