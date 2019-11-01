МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику на фоне статистики из Китая, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,73% — до 2950,47 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,96%, до 1631,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,42%, до 27020,2 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,43% — до 22827,6 пункта, южнокорейский KOSPI — повышался на 0,41%, до 2092,1 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,04% — до 6665,9 пункта.

Оптимизм на рынках поддерживается статистикой из Китая. Согласно данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре вырос до 51,7 пункта с 51,4 пункта месяцем ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 51 пункта.

"Если посмотреть на отдельные данные, предоставляемые компаниями, то они говорят о том, что клиенты продолжают вести бизнес", — приводит агентство Рейтер мнение главы аналитического отдела финансового холдинга Nomura Джима Маккафферти (Jim McCafferty). По мнению эксперта, из этого можно сделать вывод, что ситуация сейчас лучше, чем всего месяц назад.

В то же время статистика из Японии оказалась хуже прогнозов. Так, безработица в стране в сентябре выросла до 2,4% с уровня августа в 2,2%, хотя аналитики ждали роста только до 2,3%.