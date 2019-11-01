МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в пятницу по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании статистики по рынку труда из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.12 мск курс доллара к иене снижался до 108 иены за доллар против уровня прошлого закрытия в 108,02 иены, курс евро к доллару рос до 1,1164 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1150 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,13%, до 97,22 пункта.

Мировые инвесторы в пятницу ждут статистики по рынку труда США. По прогнозам аналитиков, безработица стране в октябре увеличилась до 3,6% с 3,5% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло всего на 89 тысяч после роста на 136 тысяч месяцем ранее.

Данная статистика выйдет после того, как ФРС в среду третий раз за год понизила базовую ставку. Трейдеры будут оценивать новые данные по рынку труда США, чтобы понять, будет ли снова смягчать монетарную политику американский регулятор на декабрьском заседании.

"Ожидается, что в декабре ФРС воздержится от изменения монетарной политики, но рынки пытаются отыграть снижение ставки в следующем году, потому что сомневаются, что переговоры о прекращении торговой войны между США и КНР пройдут гладко", — приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика по валютным рынкам IG Securities в Токио Юничи Исикавы (Junichi Ishikawa).