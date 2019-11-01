События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 ноября
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 1 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (октябрь)
|54,7
|51,6 (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (сентябрь)
|1,59
|1,57 (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (3кв2019)
|0,4%
|0,4% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (3кв2019)
|2%
|1,6% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (октябрь)
|51,4
|51,7 (факт)
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|48,3
|48,1
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (октябрь)
|2,9%
|3%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (октябрь)
|0,4%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (октябрь)
|136 тыс
|89 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (октябрь)
|63,2%
|63,2%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (октябрь)
|114 тыс
|80 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (октябрь)
|3,5%
|3,6%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|51,5
|51,5
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (октябрь)
|46,3
|46,4
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (октябрь)
|47,8
|48,9
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|
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|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|696
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|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
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|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|
|
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|830
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|21:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
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|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-52,4 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|366,2 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|259,1 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|31,1 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|23,3 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-44 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-18,2 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|25 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-51 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (октябрь)
|46,3
|47,2
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|RUB
|Энел Россия — финансовая отчетность по РСБУ за 9м2019
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|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 9м2019
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|RUB
|Евраз — операционные результаты за 3кв2019
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|RUB
|Аэрофлот — финансовая отчетность по РСБУ за 9м/3кв2019
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|RUB
|Транснефть — СД (об организационной структуре ПАО)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191101/830491049.html