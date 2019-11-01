МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в первый день ноября растет к доллару и евро на улучшении внешнего фона, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.05 мск пятницы снижается на 24 копейки, до 63,89 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 71,28 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,55%, до 59,95 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

Курс рубля начал торговый день с невнятной динамики. Но к середине дня рубль равномерно укрепляется к обеим инвалютам, составляющим бивалютную корзину, повышаясь примерно на 0,3%.

"Сегодня мировые рынки перешли к активному росту, чему способствовало неожиданное увеличение индекса деловой активности в производственном секторе Китая, опубликованного в начале дня. Кроме того, несмотря на скепсис Пекина по поводу достижения консенсуса по ключевым взаимным претензиям, США и Китай демонстрируют готовность заключить первую фазу соответствующей сделки", — отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

На этом фоне рубль с открытия умеренно повышается, пытаясь развернуться вверх от достигнутых вчера локальных минимумов, указывает он.

Валюты развивающихся рынков также сейчас укрепляются к доллару: индийская рупия на 0,24%, южноафриканский рэнд — на 0,37%, турецкая лира — на 0,04%.

Также поддержку рублю оказывает позитивная динамика нефтяных котировок, которые растут как раз на поддержке статистики из Китая, крупнейшего потребителя нефти в мире.

В четверг вечером нефть упала в цене после публикации отчета EIA, согласно которому США в августе увеличили добычу нефти на 5% по сравнению с июлем, упрочив мировое лидерство. Из отчета следует, что в августе Соединенные Штаты по-прежнему лидировали по добыче нефти в мире, производя в среднем 12,365 миллиона баррелей в день.

ПРОГНОЗЫ

Рубль немного укрепляется, но благоприятный настрой вскоре может измениться, полагают аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко. Ожидаемые в пятницу макроданные из США могут оказаться разочаровывающими, что может способствовать усилению "рискофобии" на фоне жесткой риторики Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам последнего заседания, отмечают они.

"Если данные будут слабыми, доллар сегодня упадет против валют развитых стран, а валюты развивающихся рынков будут под давлением из-за рискофобии. В связи с этим мы советуем покупать пару EUR/RUB, целевой уровень – 72", — добавляют аналитики.

Основное внимание будет приковано к отчету с рынку труда США за октябрь: аналитики Societe Generale ожидают скромного прироста числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (+90 тысяч), что может стать новым триггером для усиления ожиданий мягкой политики ФРС. На этом фоне к концу дня доллар имеет шансы ослабить позиции, что поддержит позиции пары доллар-рубль в диапазоне 64-64,3 в краткосрочной перспективе, полагают они.