МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в первый день ноября закрылись уверенным ростом вслед за индексами США, которые поддерживаются рядом вышедших макроэкономических данных, свидетельствуют биржевые сводки.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,75%, до 7302,77 пункта, французский CAC 40 — на 0,56%, до 5761,89 пункта, немецкий DAX — на 0,74%, до 12962,58 пункта.

Согласно официальным данным, в частности, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось на 128 тысяч, а индекс занятости в секторе промышленности страны увеличился до 47,7%.

"Основной вывод, который можно сделать исходя из отчета, это то, что он не является характерным для экономики, находящейся на грани замедления. Наоборот, это говорит о том, что экономика растет", — отметил аналитик Патрик О'Хэйр (Patrick O'Hare), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.