МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения в ноябре рынка акций РФ по основным биржевым индикаторам, так что индекс Мосбиржи может поставить новый исторический рекорд, при некотором снижении курса рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи по итогам последнего осеннего месяца повысится на 1,6%, до 2941 пункта, РТС — на 1,5%, до 1445 пунктов.

Курс доллара вырастет на 7 копеек, до 64,2 рубля, евро — на 20 копеек до 71,7 рубля, также ожидают аналитики.

Цена на нефть марки Brent повысится на 0,5 доллара, до уровня 60,8 доллара за баррель, стоимость золота – немного выше 1500 долларов за тройскую унцию, инфляция составит 0,3% за месяц, оценивают эксперты.

КУРС РУБЛЯ НЕМНОГО СНИЗИТСЯ

В базовом сценарии ожидается постепенное небольшое ослабление рубля против доллара и евро, комментирует Константин Кочергин из банка "Восточный". В ноябре ожидается нейтральная динамика или небольшое ослабление рубля, согласен и Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Из-за увеличения объема погашений внешнего долга РФ в ноябре при сохраняющихся покупках валюты в рамках бюджетного правила давление на курс рубля немного вырастет, полагает Андрей Кадулин из банка "Санкт–Петербург". "Учитывая потенциально более напряженную конъюнктуру, курс вряд ли задержится ниже 64 рублей за доллар и будет стремиться к уровням вблизи 65,5 рубля. При этом комментарии представителей ЦБ могут потерять былую мягкость, что негативно скажется на ценах рублевых облигаций", — добавил он.

Что касается этих комментариев, а также собственно действий регулятора, их влияние на курс рубля может оказаться неоднозначным.

"Большую значимость будут иметь комментарии Банка России относительно вероятности снижения ставки на заседании в декабре. В случае появление новых комментариев регулятора о еще одном агрессивном снижении ставки спрос на российские активы будет повышенным, и это будет оказывать существенную поддержку рублю. Тем не менее, резкое падение нефтяных котировок может нивелировать положительное действие данного фактора", — считает Кочергин.

"В целом, ещё сохраняется потенциал укрепления на фоне ожиданий дальнейшего смягчения денежной политики ЦБ РФ. Однако агрессивное смягчение имеет также негативные последствия. Доходность рубля снижается, что повышает риски неустойчивости курса перед лицом "горячих" денег. Соответственно, вероятность небольшого ослабления рубля в ноябре возрастает", — поясняет Кочетков.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ДРАЙВЕРЫ ФОНДОВОГО РЫНКА

К ноябрю мировые фондовые рынки подошли явно перегретыми, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Рынки ожидают замедления мировой экономики в 2020 году, однако не спешат учитывать этот фактор риска, замечает он.

"Федрезерв США несколько умерил аппетиты тех инвесторов, которые ждали продолжения смягчения монетарной политики до конца текущего года, однако возможность снижения размера базовой процентной ставки в 2020 году сохраняется", — поясняет эксперт.

В этом месяце игроки будут внимательно следить за макроэкономической статистикой из ведущих стран и макрорегионов – ее ухудшение может говорить о возрастающих рисках замедления мировой экономики и оказывать давление на рынки, отмечает в свою очередь Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

При этом он считает, что в начале месяца поддержку рынку может оказать продолжающийся сезон корпоративной отчетности в Штатах. "Пока компании в своем большинстве показывают результаты лучше ожиданий. Если тенденция сохранится, это будет способствовать сохранению интереса к рынкам акций", — добавляет Зварич.

С большой вероятностью торговое соглашение между США и Китаем продолжит оставаться в ноябре на рынках темой номер один, добавляет Сергей Дейнека из компании "БКС премьер". При этом заключение "фазы-1" этого соглашения, по его мнению, не принесет рынкам "бурной и продолжительной радости", так как инвесторы понимают, что от полноформатного договора стороны по-прежнему далеки и что впереди могут ждать еще месяцы переговоров.

Можно ожидать и роста на сырьевых рынках.

Нефть несколько повыситься в стоимости на фоне макростатистики и наступления холодов, считает Андрей Манько из РИА Рейтинг. Скорее всего, большую часть месяца цена будет выше 60 долларов за баррель марки Brent, полагает он.

"Золото продолжит дорожать на фоне ожидания глобальной рецессии. Безусловно, торговая сделка двух крупнейших экономик несколько успокоит инвесторов, но общий повышательный тренд сохранится", — отмечает аналитик.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ В РФ

"Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на месяц – 2860-2925 пунктов", — указывает Дейнека.

В то же время Зварич ожидает роста индекса Мосбиржи, который, по его мнению, может закончить месяц в районе 2950-3000 пунктов.

"Внешний фактор — главный драйвер российского рынка", — считает Александр Осин из ИК "Фридом финанс".

"С учетом того, что ставки по длинным ОФЗ достигли исторических минимумов, спрос нерезидентов может вновь переключиться на российские акции. Тем более что индекс РТС сегодня очень далек от своих исторических максимумов, а динамика доходов компаний и улучшение корпоративного управления обещают рост дивидендов", — считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

При этом Осин также полагает, что до сих пор остаётся в силе и общий макроэкономический тренд на формирование потенциала ускорения мировой экономики и предотвращения "дефляционной угрозы". Об этом, на его взгляд, свидетельствует характер всех последних заседаний Федеральной резервной системы США, а также решения центробанков еврозоны и Китая, правительства Японии и регуляторов ряда других ведущих стран, которые были реализованы в последние кварталы или планируются в ближайшие месяцы.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"В корпоративном разрезе на фоне умеренного торгового оптимизма вкупе с сезонной склонностью рубля к ослаблению в предстоящем месяце может наблюдаться тренд на восстановление в акциях металлургического сектора. И в целом ноябрь может оказаться неплохим месяцем для бумаг отечественных экспортеров", — предполагает Дейнека.

Если же говорить об отдельных акциях на российском рынке, то Зварич отмечает интерес в бумагах ряда компаний и из "внутренних" секторов экономики, с относительно стабильными финансовыми показателями и высокими дивидендами. Отдельно аналитик выделяет акции МТС, ЛСР, представителей сектора электроэнергетики и "префы" Сбербанка.

"Плюс к этому в конце ноября правление "Газпрома" будет рассматривать изменение дивидендной политики, что может поддержать бумаги компании", — напоминает он.

Манько также считает, что лучше рынка могут выглядеть бумаги "Газпрома", если будет утверждена новая, более щедрая дивидендная политика, а также выделяет акции золотодобывающих компаний.